Полиция провела обыски в офисах Deutsche Bank

Полиция ФРГ провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank ("Дойче банк") и штаб-квартире финансового утреждения во Франкфурте-на-Майне. В операции были задействованы порядка 170 сотрудников правоохранительных органов. В прокуратуре подтвердили, что обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег. Расследование было начато после изучения так называемого панамского архива и других документов, связанных с офшорами.

Следователи полагают, что работники банка, в том числе занимающие руководящие должности, помогали клиентам оформлять фирмы в налоговых оазисах и при этом проводили нелегальные транзакции. Сообщается, что попавшая под подозрение фирма, зарегистрированная на Виргинских островах и входящая в структуру Deutsche Bank ("Дойче банк"), только в 2016 году предоставила свои услуги более чем 900 клиентам. Общий объем сделок составил 311 миллионов евро.