В Польше экологи выступают против использования бурого угля

В Польше активисты-экологи движения Greenpeace, приехавшие из разных стран, провели манифестацию, протестуя против энергетической политики нынешнего кабинета министров, делающего ставку на угольную отрасль, в том числе на использование бурого угля.

Акция состоялась рядом с карьером в Белхатуве, там же находится крупный обогатительный комбинат, имеющий большое значение для энергоснабжения страны.

"Изменение климата - это не только цифры и числе из статистических обзоров, это природные явления, это повышение температуры Мирового океана, это таяние льдов в Антарктике. Мы на Филиппинах очень хорошо знаем, что несет изменение климата, чем оно обрачивается, мы ощущаем это на собственной шкуре", - говорит эта активистка.