Срочная новость

Срочная новость

Польша

В Польше экологи выступают против использования бурого угля

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

В Польше экологи выступают против использования бурого угля

В Польше экологи выступают против использования бурого угля
Размер текста Aa Aa

В Польше активисты-экологи движения Greenpeace, приехавшие из разных стран, провели манифестацию, протестуя против энергетической политики нынешнего кабинета министров, делающего ставку на угольную отрасль, в том числе на использование бурого угля.

Акция состоялась рядом с карьером в Белхатуве, там же находится крупный обогатительный комбинат, имеющий большое значение для энергоснабжения страны.

"Изменение климата - это не только цифры и числе из статистических обзоров, это природные явления, это повышение температуры Мирового океана, это таяние льдов в Антарктике. Мы на Филиппинах очень хорошо знаем, что несет изменение климата, чем оно обрачивается, мы ощущаем это на собственной шкуре", - говорит эта активистка.

Акция последовала за объявлением властей, в котором говорилось, что к 2030-му году источником 60 % производимой в Польше энергии будет бурый уголь, а количество источников возобновляемой энергии было решено сократить.


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram.