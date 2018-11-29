"Война с наркотиками": полицейских признали виновными в убийстве подростка

На Филиппинах трое полицейских приговорены к сорока годам лишения свободы за убийство подростка во время антинаркотического рейда. Такой вердикт вынес в четверг суд города Калоокан.

Приговор в убийстве сотрудникам филиппинской полиции выносится впервые с тех пор, как в стране началась кампания по борьбе с наркоторговлей.

17-летний старшеклассник Делос Сантос погиб в августе прошлого года. Правоохранители приняли его за торговца наркотиками и настаивали на том, что при задержании действовали в рамках самообороны, так как подросток открыл по ним огонь.

С помощью видео с камер наблюдения следствие установило, что оружия в руках задержанного не было, полицейские заволокли его в тёмный переулок и убили двумя выстрелами в голову.

Смерть подростка вызвала негодование общественности. Акции протеста прокатились по всей стране. Операцию по борьбе с наркотиками в 2016 году инициировал президент Родриго Дутерете. За два года полицейскими были убиты по меньшей мере пять тысяч человек. Правозащитники утверждают, что Делос Сантос - не единственная невинная жертва этой кампании.