В Дрездене заработала одна из старейших ярмарок Европы

Традиционный рождественский пирог штоллен длиной в два метра разрезан - ярмарка объявляется открытой! В Дрездене заработал рождественский базар, история которого насчитывает уже почти шесть столетий. Он считается одним из старейших в Европе.

В очереди за кусочком фруктового хлеба выстроились тысячи людей. Все деньги, вырученные от продажи этой сладости, как говорят организаторы, пойдут на благотворительность.

Ожидается, что в ближайшие недели на ярмарке побывают несколько миллионов человек. Работать базар будет в условиях повышенных мер безопасности. Введены они были из-за теракта, который произошел на берлинской ярмарке два года назад.