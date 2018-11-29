Грузия: бывший дипломат становится президентом страны

После подсчета бюллетеней с почти всех избирательных участков, на выборах президента в Грузии лидирует Саломе Зурабишвили. За нее проголосовали почти 60 % избирателей. Эти данные сообщает ТАСС со ссылкой на Центризбирком Грузии.

Комментируя эти, пока еще предварительные итоги второго тура выборов, бывший кадровый дипломат Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта», выразила благодарность избирателям за доверие.

Госпожа новоизбранный президент Саломе Зурабишвили Фото Рейтер

"Выбор был сделан в пользу мирной и единой Грузии, в которой все граждане пользуются равными правами. Выбор был сделан в пользу диалога с теми, кто с нами не согласен и кто за наши идеи не голосовал", - заявила Саломе Зурабишвили, обращаясь к своим сторонникам.

Соперник Зурабишвили Григол Вашадзе, представлявший оппозицию и поддержанный бывшим президентом страны Саакашвили, набрал чуть более 40 % голосов.

Он считает, что"это были стыд, а не выборы. Мы все стали свидетелями мелких грязных политиканских маневров со стороны правительства, полностью утратившего свою легитимность".

Григол Вашадзе, кандидат от оппозиции, обращается к прессе Фото Рейтер

Явка во втором туре президентских выборов, составила свыше 56 %.