В Дрездене открылась Рождественская ярмарка

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В Дрездене заработала рождественская ярмарка, одна из старейших в Европе. Несмотря на холодную погоду, в очередь за кусочком штоллена, фруктового хлеба, выстроились десятки посетителей. Двухметровую выпечку - произведение лучших кондитеров города, разрезал мэр Дрездена Дирк Хильберт. Общественный порядок на рождественском базаре обеспечивают сотрудники полиции. После теракта в Берлине в 2016 году на ярмарках в Германии ввели дополнительные меры безопасности.

Петра, посетительница: "Печально, что приходится думать о возможных нападениях, но меня это не остановит. Мы каждый год сюда приезжали и будем это делать в дальнейшем, ведь это одна из рождественских традиций".