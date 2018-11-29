Аравийскому принцу грозят уголовным делом в Аргентине

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Прокуратура Аргентины решает вопрос об уголовном преследовании наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, который прибыл в Буэнос-Айрес на саммит «Большой двадцатки». Суд принял к рассмотрению требование Human Rights Watch привлечь принца к ответственности по обвинениям в пытках, организации убийства журналиста Джамаля Хашогджи и в преступлениях против человечности в Йемене.

Правозащитники настаивают, что у Аргентины есть полномочия расследовать такие дела благодаря положениям об универсальной юрисдикции. В аргентинском МИДе, как пишет The Guardian, не считают реальной угрозу уголовного преследования высокопоставленного гостя, поскольку он обладает дипломатическим иммунитетом.