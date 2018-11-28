Статистика: самочувствие европейцев зависит от дохода

В интерактивном докладе "Состояние здоровья в ЕС" подчёркивается, что наибольшее опасение вызывает психическое здоровье граждан, а также разница в доступе к услугам системы здравоохранения небогатых европейцев по сравнению с представителями среднего и высшего классов.

В среднем современные европейцы доживают до 81 года. По статистике, больше всего долгожителей находится в Швейцарии, где средняя продолжительность жизни составляет 83,7 года, Испании (83,5 года) и Италии (83,4 года). В Восточной Европе этот показатель меньше 75 лет.

Для сравнения, в России средняя продолжительность жизни составляет 69 лет, причём мужчины статистически умирают на 10 лет раньше женщин: 63 года против 74. Гендерный разрыв существует и в других странах Европы, где женщины могут в среднем рассчитывать на жизнь длиной 83,6 года, а мужчины - 78,2.

"Это частично объясняется более широким распространением факторов риска среди мужчин, особенно большим потреблением табака и алкоголя и менее здоровым питанием. Это приводит к более высоким коэффициентам смертности от сердечных заболеваний, различных видов рака и других заболеваний", - считают авторы доклада.

В исследовании также обозначена разница в годах "здоровой жизни" и годах, проведенных с "ограничением активности". Например, 65-летняя шведка может рассчитывать прожить еще 21,5 года и наслаждаться хорошим здоровьем около 17 из них. 65-летний словацкий мужчина, с другой стороны, может прожить еще 15,3 лет, но только четыре из них он проведет без серьезных жалоб на самочувствие.

Проблемы со здоровьем? Деньги помогут...

В Ирландии самая высокая доля людей, которые чувствуют себя здоровыми - так ответили 83% ирландцев старше 16 лет. Наименее "здоровая" европейская страна, - это Литва, где этот показатель составляет всего 43%.

Показатели оценки собственного здоровья в Европе сильно различаются в разных социальных группах. Так, люди с высоким доходом чаще чувствуют себя здоровыми, чем их менее богатые соотечественники. В среднем в ЕС 60% малоимущих старше 16 лет говорят, что они здоровы. Среди представителей среднего и высшего классов этот показатель достигает 78%.

Психические расстройства

Каждый шестой европеец - а это 84 миллиона человек - утверждает, что у него были проблемы с психическим здоровьем в 2016 году.

В 2015 году от самоубийств или психических болезней умерли 84 тысячи человек. При этом, женщины чаще сообщают о хронической депрессии, а мужчины чаще совершают самоубийство во всех 28 странах ЕС.

В отличие от физического благополучия, проблемы, связанные с психическим здоровьем, больше распространены в Западной Европе и Скандинавии, чем в Центральной и Восточной Европе. Авторы доклада считают, что такие различия в первую очередь связаны со стигмой, которая преследует людей с психическими заболеваниями:

"Людей, живущих в странах с большей осведомленностью и меньшей стигмой, связанной с психическими заболеваниями, а также имеющих больший доступ к медицинской помощи, легче диагностировать", - говорится в докладе.

Проблемы психического здоровья влияют не только на здравоохранение, но и на экономику. Согласно докладу, Евросоюз ежегодно теряет четыре процента своего ВВП из-за проблем с психическим здоровьем у населения.

Современные факторы риска

Основными факторами риска для здоровья авторы доклада считают табак, алкоголь, наркотики, ожирение и загрязнение окружающей среды. При этом самым вредным элементом из перечисленных является табак:

"Потребление табака является самым большим предотвратимым риском для здоровья в Европейском союзе и главной причиной преждевременной смерти, - говорится в докладе. - Речь идет о более, чем 300 тысячах смертей в год согласно оценкам IHME (IHME, 2018). Около половины курящих умирают преждевременно".

Пассивные факторы риска также вызывают обеспокоенность авторов исследования. Они утверждают, что загрязнение воздуха привело к смерти 238 тысяч человек в 2016 году. По этому показателю Центральная и Восточная Европа являются наиболее неблагоприятными странами Европы.