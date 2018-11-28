Тихуана: число мигрантов растет

Порядка 500 латиноамериканцев из так называемого "второго каравана мигрантов" прибыли в мексиканский город Тихуана. Сообщается, что людей разместили в одном из приютов. В основном, это нелегалы из Гондураса, направляющиеся в США. Помимо взрослых мужчин, в Тихуану прибыли и семьи с малолетними детьми. Мигранты проделали путь в четыре тысячи километров. Согласно официальным данным, в районах городов Мехикали и Тихуана в штате Нижняя Калифорния находятся свыше 7 тысяч мигрантов.