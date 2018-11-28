Последние выборы

В Грузии проходит второй тур президентских выборов. За победу борются два экс-министра иностранных дел, причём оба занимали этот пост при Михаиле Саакашвили.

По итогам первого тура соперников разделяет меньше одного процента. Аналитики говорят о накалённой до предела политической обстановке в стране.

«Прежде всего мне хотелось бы сплочённости народа . Я надеюсь на сохранение территориальной целостности страны, ну и на благополучие конечно же. Я хотел бы, чтобы выборы прошли спокойно, без конфликтов, в атмосфере единства», — рассказывает избиратель из Тбилиси.

Действующий глава государства Георгий Маргелашвили в выборах не участвует. Инаугурация нового лидера запланирована на 12-е декабря.

В апреле этого года были утверждены изменения в конституции, согласно которым страна переходит к парламентской форме правления. Поэтому нынешнее голосование — последние прямые выборы президента.