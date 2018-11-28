"Желтые жилеты" не намерены сдаваться

"Желтые жилеты" планируют устраивать масштабные акции протеста каждую субботу. Об этом заявил представитель движения, которое борется против повышения цен на бензин. В субботу на Елисейских полях собрались несколько тысяч человек. Акция переросла в беспорядки. Участники возводили баррикады и жгли автомобили.

"У нас сложилось впечатление, что власти не хотят менять жизнь людей к лучшему. Мы действительно так думаем. И мы рассчитываем продолжить борьбу. "Желтые жилеты" хотят устраивать акции, подобные той, что была на Елисейских полях, каждую неделю. Они хотят следовать примеру людей, которые трудятся на местах не покладая рук. Мы хотим, чтобы движение продолжило борьбу и чтобы все больше людей раз в неделю выходили на такие акции", - говорит представитель движения Эрик Друэ.

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что этот налог необходим, если страна планирует выполнить свои обязательства по борьбе с изменением климата.

"Я не смешиваю хулиганов с согражданами, которые хотя выразить свое мнение. Я понимаю граждан страны и не приемлю тех, кому нужны разрушения и беспорядок. Потому что республика - это и общественный порядок, и свобода самовыражения".

Но, как считает лидер партии "Национальное объединение" Марин ле Пен, в своей речи Макрон так и не затронул волнующие французов проблемы.

"Единственная хорошая новость – это то, что Макрон успешно приземлился на Марсе. На самом деле французы ожидали от него не такой речи".

С ле Пен согласна и депутат Национального собрания Валери Рабо: "Граждане ждали сегодня ответа на два вопроса. Первый касается покупательной способности. Второй вопрос важен для людей, у которых нет иного выбора, кроме как каждый день садиться в автомобиль, чтобы добраться до работы. Ни на один из этих вопросов президент не ответил".

Акции против повышения цен на топливо начались полторы недели назад. Демонстрации проходят по всей Франции. В нескольких населенных пунктах острова Реюньон акции переросли в беспорядки, из-за чего власти даже ввели на неделю комендантский час. Во вторник он был отменен.