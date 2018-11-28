Амбициозный план Еврокомиссии

К 2050 году Еврокомиссия планирует создание экономики с нулевыми выбросами парниковых газов и намеревается получать до 80% всей энергии из альтернативных источников. Амбициозный план представлен в Брюсселе за несколько дней до открытия конференции по климату.

Еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете говорит: "Впервые одна из крупнейших экономик в мире предлагает полностью избавиться от вредных выбросов к 2050 году. Мы должны также признать, что в Европе уже проводится самая амбициозная в мире политика в вопросах энергетики и климатических изменений. Новая стратегия отвечает интересам большинства европейцев, которые хотят видеть значимые изменения в повседневной жизни".

Выбросы парниковых газов в ЕС сократились на 22% за период с 1990 по 2016 год.

Директор Европейской сети действий в области климата (Climate action network Europe) Вендель Трио в интервью телеканалу Euronews заявил: "Эта стратегия и нулевая цель к 2050 году — шаг вперёд. Со времени Парижского соглашения по климату Евросоюзу удалось изменить отношение бизнеса к этому вопросу и повысить сознательность людей. А теперь Еврокомиссия впервые предлагает делать еще больше".

Доля возобновляемых источников в энергопотреблении стран Евросоюза выросла в текущем году до 17%, это почти в два раза больше чем в 2005 году.