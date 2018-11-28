АЕК-"Аякс": беспорядки на стадионе

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Болельщики греческого АЕКа устроили беспорядки во время матча их команды против АЯКСа в рамках группового этапа Лиги чемпионов, который проходил в Афинах. В фанатов голландского клуба летели файеры и "коктейли Молотова". В секторе "Аякса" после этого прогремел взрыв и начался пожар. Порядок на стадионе наводили полицейские, вооружившиеся дубинками. При этом избивать стражи правопорядка начали фанатов голландской команды.

REUTERS/Costas Baltas По одной из версий, болельщики АЕКа устроили погром поскольку в толпе фанатов "Аякса" оказались те, кто поддерживает одного из главных соперников АЕКа в греческом чемпионате - афинский клуб "Панатинаикос".