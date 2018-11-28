Болельщики греческого АЕКа устроили беспорядки во время матча их команды против АЯКСа в рамках группового этапа Лиги чемпионов, который проходил в Афинах. В фанатов голландского клуба летели файеры и "коктейли Молотова". В секторе "Аякса" после этого прогремел взрыв и начался пожар. Порядок на стадионе наводили полицейские, вооружившиеся дубинками. При этом избивать стражи правопорядка начали фанатов голландской команды.
АЕК-"Аякс": беспорядки на стадионе
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АЕК-"Аякс": беспорядки на стадионе
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По одной из версий, болельщики АЕКа устроили погром поскольку в толпе фанатов "Аякса" оказались те, кто поддерживает одного из главных соперников АЕКа в греческом чемпионате - афинский клуб "Панатинаикос".
Матч Лиги чемпионов закончился победой "Аякса" – 2:0. Таким образом голландцы досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала. А греческая команда вылетает с турнира: за пять матчей группового этапа она так и не смогла набрать ни одного очка.