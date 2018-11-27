Вашингтон и Оттава критикуют GM

Планы автоконцерна General Motors по реструктуризации и массовым сокращениям вызвали резкую критику. Автопроизводитель накануне объявил о намерении закрыть по меньшей мере три завода в Северной Америке.

Президент Дональд Трамп сообщил о непростом разговоре по телефону с генеральным директором GM Мэри Барра. Ранее глава Белого дома призывал компанию сокращать производство в Китае а не в США, а самой Мэри Барра пригрозил проблемами, напомнив в том числе о колоссальной государственной помощи, только благодаря которой «Дженерал моторс» избежала банкротства десять лет назад.

С критикой выступает и канадское руководство: закрытие угрожает крупному заводу, расположенному в этой стране

«Мы разочарованы решениями компании касательно глобальной реструктуризации и, в частности, судьбы завода в Ошаве. Мы выражаем поддержку тем, кому грозит потеря работы, и их семьям», — заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

В руководстве компании заявляют, что конъюнктура рынка не оставляет иного выхода: концерн намерен сконцентрироваться на электромобилях и беспилотных технологиях. Среди других причин называют и торговую политику президентской администрации.

«Я уже 28 лет работаю. Я пережил закрытие завода в Скарборо, потом то же самое в Лондоне. Я со всей семьёй дважды переезжал ради этой компании. И вот чем мне отплатили».

Увольнение может грозить 15 тысячам человек: речь идёт о 15% рабочих и о четверти менеджеров.