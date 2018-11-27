Дональд Трамп: "Я не верю выводам доклада об изменении климата"

"Нет, я не доверяю сделанным заключениям. Нет, не доверяю. И вот еще что. Речь идет о нашей стране, но есть, к примеру, Китай и Япония, есть Азия, и все страны этого континента. Сегодня мы с точки зрения экологии - чистейшая страна. И это для меня очень важно. Но если мы - самые чистые, а остальная часть планеты - грязная, это совсем никуда не годится. Поэтому я хочу чистый воздух и чистую воду, это очень важно", - заявил журналистам президент США.