ТЕСТ: насколько вы знакомы с проблемой пластикового мусора?

Вы конечно обратили внимание на множество сообщений о загрязнении мирового океана, лесов и рек пластиковыми отходами? Пластик "атакует" дикую природу, нарушая вековые экосистемы. Недавно в желудке погибшего кита было обнаружено около 6 кг пластиковых отходов!

По данным сайта Our World in Data, около 80% пластика попадает в воды мирового океана наземных источников и лишь 20% - из-за связанных с морем профессий.

Имеете ли вы представление о всемирном масштабе проблемы бесхозного пластика? Находится ли ваша страна или регион в "чёрном списке"? Проверьте свои знания с помощью нашего теста.