В непальском ресторане заменили официантов роботами

Ресторан в Непале заменил людей-официантов роботами. Гостям предлагают оформлять заказ, используя сенсорные экраны. Через некоторое время робот Джинджер приносит всё к столу. Правда, расставить блюда он не способен: посетителям надо самостоятельно забрать с подноса всё, что нужно.

Сейчас в ресторане в Катманду три робота-официанта. Reuters отмечает, что пока они не очень проворны, но чрезвычайно популярны, особенно среди детей, которые со смехом разбегаются от проезжающих по залу роботов.