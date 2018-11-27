Тунис не рад приезду саудовского принца

Тунис прохладно встречает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. В столице прошли акции протеста против его визита и запланированной встречи с президентом.

Тунис осудил убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи и требовал беспристрастного расследования. В то же время имя наследного принца все чаще и чаще связывают с этим преступлением и даже обвиняют его в прямом приказе убить журналиста. На фоне этих событий Мухаммед бин Салман заменит своего отца на Саммите G20 в Буэнос-Айресе.