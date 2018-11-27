На Украине начал действовать режим военного положения

Верховная Рада Украины в итоге одобрила введение военного положения в стране сроком на месяц. Накануне ходатайство о введении режима военного положения положения было внесено по рекомендации Совета безопасности и обороны.

Украинский лидер выступил с заявлением по этому поводу: "Как президент и главнокомандующий я выполнил свою конституционную обязанность и ввел своим указом режим военного положения. Россия ведет против нашей страны гибридную войну уже пятый год. Напав на наши корабли, Россия перевела агрессию по отношению к нам на новый уровень".

Поздно вечером в воскресенье командование Военно-морских сил Украины заявило, что три военных корабля, направлявшиеся в сторону Керченского пролива, были захвачены российским спецназом. Есть информация и о том, что три военных моряков были ранены.

Как сообщают украинские власти, корабли утратили ход после того, как катера ФСБ России открыли по ним огонь.

Россия возложила ответственность за происшедшее на высших руководителей Украины, назвав случившееся провокацией со стороны Киева.

"Когда украинская сторона планировала эту провокацию ( а то, что это было сделано с благоволения, а то и с прямого приказа высшего руководства, ни у кого сомнения нет), наверняка они просчитывали дополнительные выгоды, которые они хотят извлечь из этой ситуации в расчете на то, что США и Европа как всегда, безоглядно будут вставать на сторону провокаторов", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Военное положение распространяется на всю территорию Украины, в том числе и на восточную часть, на области, имеющие границу с Россией: это Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Донецкая области, и на внутренние воды Азовско-Керченской акватории.