Российский суд отправляет украинских моряков под арест как преступников

Суд в Симферополе санкционировал арест первой группы моряков с захваченных в Керченском проливе украинских катеров. Они стали фигурантами дела о незаконном пересечении границы. В Киевском районном суде Симферополя говорят, что должны определить меру пресечения для 24 военнослужащих, офицеров обещают доставить в суд в среду. Следствие просит заключить их под стражу до 25 января.

Киев требует немедленно вернуть всех моряков и захваченные катера на Украину. Франция призвала Россию уступить в этом вопросе. Глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что говорил об этом со своим российским коллегой:

«Я сказал Сергею Лаврову, что от России ожидают решения о скорейшем освобождении взятых под стражу и кораблей. Я также намерен обратиться с призывом к моему украинскому коллеге, чтобы он искал пути деэскалации напряжённости в регионе».

Москва возлагает ответственность за деэскалацию конфликта на украинскую сторону. Об этом напомнил глава МИД России Сергей Лавров:

«Если украинская сторона и ее партнеры в Европе заинтересованы в том, чтобы подобных инцидентов больше не было, необходимо послать очень сильный сигнал Киеву. И не нам это делать, а тем, кто поддерживает очень тесные контакты с украинскими властями».

Конфликт в Керченском проливе произошёл 25 ноября. Российские военные открыли огонь по украинским катерам, которые не остановились по требованию пограничников. Москва обвиняет Киев в провокации. Украина назвала произошедшее «очередным актом вооружённой агрессии» со стороны России.