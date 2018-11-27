Конфликт в Керченском проливе связан со спорами о статусе Азовского моря и о соглашении, которое гарантирует свободное перемещение военных кораблей. О правовом аспекте проблемы Euronews рассказал замглавы аналитического центра «Обсерво» Игорь Деланоэ:
Керченский пролив: к стрельбе привели споры о правовом статусе моря
Керченский пролив: к стрельбе привели споры о правовом статусе моря
«Очевидно, после присоединения Крымского полуострова к России в 2014 по факту Москва контролирует оба побережья Керченского пролива и хочет распоряжаться им как внутренними водами России. Поэтому, в частности, они ввели собственные очень подробные правила пользования Керченским проливом, которые Украина не признаёт. Киев, в свою очередь, настаивает на применении условий известного соглашения 2003 г., которое фактически потеряло актуальность после аннексии Крыма».
По словам Деланоэ, после конфликта в Керченском проливе особое значение имеет реакция Соединённых Штатов, которые уже осудили Москву. Как отмечает эксперт, у Киева появилось больше оснований рассчитывать на усиление американской военной помощи.
«Несколько недель назад они начали поставлять Украине небольшие корабли береговой охраны, чтобы усилить украинский флот. Возможно, они захотят расширить эту программу и захотят передать Украине и другие корабли, не исключено, что они направят военное оборудование, например, если речь идёт о флоте, это могут быть противокорабельные ракеты, и в этом случае речь идёт об эскалации противостояния, и это достаточно тревожно. За этим надо наблюдать, потому что при таком развитии ситуации есть угроза повторения аналогичных инцидентов, может быть даже более опасных».