Лига чемпионов: ЦСКА не попал в плей-офф

Российский ЦСКА лишился всех шансов пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв на своем поле чешской "Виктории". Армейцы первыми добились успеха -- на 10-й минуте ворота гостей с пенальти поразил Никола Влашич. Однако в начале второго тайма Роман Прохазка сравнял счет, а уже ближе к концу матча Лукаш Хейда принес победу чешским футболистам. 1:2 - ЦСКА еще может побороться за Лигу Европы.

ЦСКА опустился на последнее место в группе G. "Реал" обыграл в гостях "Рому" 2:0 и поднялся на первое. Обе эти команды гарантировали себе лигочемпионскую весну.

От группе Е в плей-офф выходят немецкая "Бавария", разгромившая португальскую "Бенфику", и голландский "Аякс", победивший АЕК.

В группе F украинский "Шахтер" одолел в гостях "Хоффенхайм" 3:2 и сохранил шансы на плей-офф. В матче последнего тура дончане разыграют квалификацию в очной дуэли с "Лионом".

И наконец из группы H дальше идут "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед", обыгравшие со счетом 1:0 "Валенсию" и "Янг Бойз" соответственно.