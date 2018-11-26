Украина: предложено ввести военное положение

Командование Военно-морских сил Украины заявило, что три военных корабля, направлявшиеся в сторону Керченского пролива, были захвачены российским спецназом.

Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение ввести в стране военное положение и обратился к Верховной Раде с просьбой рассмотреть этот вопрос.

"Военное положение вводится для укрепления обороны Украины в соответствии с нормами международного права на фоне возрастающей агрессивности и акта неприкрытой агрессии в отношении Украины со стороны России", - подчеркнул украинский лидер.

Как сообщают украинские власти, корабли утратили ход после того, как катера ФСБ России открыли по ним огонь. ФСБ РФ подтвердила задержание украинских военных кораблей. Вечером Военно-морские силы Украины объявили о ранении шестерых моряков.

Петр Порошенко подчеркнул, что в стране "не будет ограничения конституционных прав и свобод граждан". Вместе с тем президент Украины заявил, что военное положение не будет означать немедленной мобилизации.

В НАТО и ЕС заявили, что следят за ситуацией в Керченском проливе, и призвали стороны не допустить эскалации.

Утром в понедельник поступило сообщение ТАСС, что "Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыт для движения гражданских судов, первые из них уже следуют через пролив". Об этом агентству заявил генеральный директор предприятия Алексей Волков.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила, что на 11:00 утра по Нью-Йорку созывается экстренное заседание Совета безопасности, который должен обсудить рост напряженности в отношениях Украины и России.

Созыв был инициирован Россией, как это следует из твиттера первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Из Москвы передаёт корреспондент Euronews Галина Полонская: "Украинские корабли были доставлены в Керчь. В Министерстве обороны России сообщили, что в воздух подняты военные беспилотники, которые будут работать в небе над Азовским и Чёрным морями, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов. В МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в связи с "провокационными", как подчёркивают в ведомстве, действиями украинской стороны. Замминистра иностранных дел Григорий Карасин заявил, что это была провокация, тщательно спланированная, с целью ужесточить антироссийские санкции. Сенатор Алексей Пушков утверждает, что провокация была организована по приказу самого Порошенко, которому необходимы дополнительные голоса избирателей. Как Россия, так и Украина потребовали созыва заседания Совбеза ООН, которое состоится уже сегодня вечером".