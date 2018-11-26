Акции протеста в Киеве и Львове против действий РФ в Азовском море

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У посольства Российской Федерации в Киеве накануне вечером началась стихийная акция протеста против захвата украинских кораблей у входа в Керченский пролив, в результате которого были ранены несколько моряков Украины. Протестующие кидали в здание дымовые шашки, перед входом складывали принесенные резиновые автомобильные покрышки.

"Это настоящая агрессия, совершенная Российской Федерацией в отношении Украины. Никак иначе происшедшее воспринимать нельзя", - говорит один из участников манифестации.