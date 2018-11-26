Верховная Рада Украины согласовала введение военного положения сроком на месяц. Такой вопрос оказался на повестке дня после конфликта с участием российских и украинских кораблей в Керченском проливе. Решение было принято не сразу: сначала оппозиционные депутаты блокировали президиум, требуя вызвать президента Петра Порошенко на консультацию. Ситуация осложнялась тем, что военное положение вводится в условиях подготовки страны к выборам главы государства.

Президент согласился в итоге сократить срок военного положения до 30 дней вместо 60, пообещал не ограничивать конституционные права и провести выборы в срок, то есть 31 марта. Кроме того, он согласился ограничить территорию действия особого режима рядом восточных и южных регионов страны, областей, которые граничат с Россией и Приднестровьем.

В ходе выступления в Верховной Раде Порошенко говорил о сотнях тысяч украинцев, ставших жертвами российской агрессии, и о необходимости принять срочные меры для защиты страны.

Рекомендацию ввести военное положение дал Совет национальной безопасности обороны, чтобы, цитата, «создать условия для устранения угроз государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». В тексте от СНБО говорилось об особом режиме, который распространялся бы на всю страну и действовал бы 60 дней.

Ранее глава государства обещал, что ограничивать политические и гражданские права не будет. В тексте указа на официальном сайте президента действительно не оговаривались ограничения действия Конституции. Однако в другой версии, которая была опубликована на сайте Верховной Рады, говорилось о временном ограничении конституционных прав, предусмотренных основным законом, в том числе была упомянута статья о выборах. Это вызывало недовольство оппозиционных депутатов, которые говорили о недопустимости подобным мер и об угрозе для демократии.

Президент пошел на полторы уступки: - военное положение объявят на месяц; - дату следующих президентских выборов не... Publiée par Mustafa Nayyem sur Lundi 26 novembre 2018

Комментируя решение о введении военного положения, глава МИД России Сергей Лавров призвал западные страны повлиять на Киев и остановить «военную истерию»: «с объявлением военного положения, наверное, эти радикалы-националисты вообще будут ощущать, что у них руки развязаны».

Москва называет произошедшее в Керченском проливе провокацией Киева. Согласно российской версии, украинские корабли обязаны были получить разрешение на движение в Азовское море: Россия считает пролив своими водами после присоединения Крыма, которое не признано международным сообществом, а Украина и многие страны расценивают как аннексию.

Киев обвинил Москву в «очередном акте вооружённой агрессии». В украинском МИДе настаивают, что корабли шли из Одессы в Мариуполь «с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации». «Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море», — говорится в заявлении.

[Обновлено: 26.11.2018 в 22:39 МСК: Верховная Рада поддержала введение военного положения]