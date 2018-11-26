Верховная Рада Украины не смогла утвердить указ о военном положении

Верховная Рада Украины не смогла с первого раза рассмотреть указ президента о введении военного положения до конца января. Этот вопрос оказался на повестке дня после вооружённого конфликта с участием российских и украинских кораблей в Керченском проливе, в ходе которого несколько катеров ВМС Украины были отбуксированы в керченский порт.

Рекомендацию ввести военное положение дал Совет национальной безопасности обороны, чтобы, цитата, «создать условия для устранения угроз государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

Перед голосованием в Верховной Раде оппозиционные депутаты заблокировали президиум, требуя вызвать президента Петра Порошенко на консультацию с лидерами фракций. Дело в том, что военное положение вводится в условиях подготовки страны к выборам главы государства.

Вслед за этим президент объявил о новом варианте указа: он предложил ввести военное положение на 30 дней, чтобы не мешать избирательному процессу. Выборы Порошенко обещает провести в срок, то есть 31 марта.

Ранее глава государства обещал, что ограничивать политические и гражданские права не будет. В тексте указа на официальном сайте президента действительно не оговаривались ограничения действия Конституции. Однако в версии, которая была опубликована на сайте Верховной Рады, говорится о временном ограничении конституционных прав, предусмотренных основным законом, в том числе упомянута статья о выборах.

Как сообщила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, во время споров в здании заседаний парламента Порошенко ждал в кабинете спикера. Предполагалось, что он выступил перед парламентариями, однако дожидаться возможности подняться на трибуну глава государства не стал и уехал прочь.

Президент пошел на полторы уступки: - военное положение объявят на месяц; - дату следующих президентских выборов не... Publiée par Mustafa Nayyem sur Lundi 26 novembre 2018

Комментируя решение о введении военного положения, глава МИД России Сергей Лавров призвал западные страны повлиять на Киев и остановить «военную истерию»: «с объявлением военного положения, наверное, эти радикалы-националисты вообще будут ощущать, что у них руки развязаны».

Москва называет произошедшее в Керченском проливе провокацией Киева. Согласно российской версии, украинские корабли обязаны были получить разрешение на движение в Азовское море: Россия считает пролив своими водами после присоединения Крыма, которое не признано международным сообществом, а Украина и многие страны расценивают как аннексию.

Киев обвинил Москву в «очередном акте вооружённой агрессии». В украинском МИДе настаивают, что корабли шли из Одессы в Мариуполь «с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации». «Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море», — говорится в заявлении.

[Обновлено: 26.11.2018 в 20:18 МСК. Добавлен абзац об отъезде Порошенко]