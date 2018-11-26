Швейцарцы проголосовали за "чужих судей"

Если бы швейцарцы проголосовали иначе, то властям пришлось бы пересмотреть целый ряд соглашений, в том числе в сфере международной торговли, что по мнению ряда аналитиков, имело бы негативные последствия для экономики страны.

"Ни одна страна в мире не ставит международные соглашения выше своей конституции. Нигде в мире не существует такого правопорядка. Исключение - Европейский союз, в котором создан особый правовой микроклимат", - поясняет Ив Нидеггер, Швейцарская народная партия.

"Это абсурд, просто бред. Я конечно проголосовала против. Инициатива не имеет ничего общего с расширением прав и свобод, на самом деле, она повлечёт за собой их ограничение", - говорит эта избирательница.

"Я голосовал против, потому что считаю, что это навредит договорённостям Швейцарии с другими странами, к тому же, это затрагивает права человека", - утверждает этот голосовавший.

Решение швейцарцев приветствуют правозащитники, в том числе в организации Amnesty International. Они утверждали, что инициатива консерваторов ставит под угрозу исполнение Европейской конвенции по правам человека.

Политологи считают, что итоги референдума - серьёзный удар по позициям Швейцарской народной партии. В течение последних лет консерваторы, которые имеют большинство в Национальном совете, проводят кампанию за ужесточение иммиграционных законов и против сближения с Европейским союзом.