Швейцарцы проголосовали за "чужих судей"

Твердое "нет" сказали избиратели Швейцарии на предложение закрепить в конституции страны верховенство национального права над международным. Более 60% голосовавших на воскресном референдуме отвергли инициативу под названием "Швейцарское право вместо чужих судей".
Внести соответствующие поправки в основной закон предложила право-консервативная Швейцарская народная партия, утверждая, что это значительно расширит права граждан республики.
"Ни одна страна в мире не ставит международные соглашения выше своей конституции. Нигде в мире не существует такого правопорядка. Исключение - Европейский союз, в котором создан особый правовой микроклимат", - поясняет Ив Нидеггер, Швейцарская народная партия.
Если бы швейцарцы проголосовали иначе, то властям пришлось бы пересмотреть целый ряд соглашений, в том числе в сфере международной торговли, что по мнению ряда аналитиков, имело бы негативные последствия для экономики страны.
"Это абсурд, просто бред. Я конечно проголосовала против. Инициатива не имеет ничего общего с расширением прав и свобод, на самом деле, она повлечёт за собой их ограничение", - говорит эта избирательница.
"Я голосовал против, потому что считаю, что это навредит договорённостям Швейцарии с другими странами, к тому же, это затрагивает права человека", - утверждает этот голосовавший.
Решение швейцарцев приветствуют правозащитники, в том числе в организации Amnesty International. Они утверждали, что инициатива консерваторов ставит под угрозу исполнение Европейской конвенции по правам человека.
Политологи считают, что итоги референдума - серьёзный удар по позициям Швейцарской народной партии. В течение последних лет консерваторы, которые имеют большинство в Национальном совете, проводят кампанию за ужесточение иммиграционных законов и против сближения с Европейским союзом.