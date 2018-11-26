Сальвини сносит виллы цыганской мафии

"Очищать от преступников район за районом, улицу за улицей, дом за домом", - такое обещание дал глава МВД Италии и лично приступил к его выполнению. В понедельник Маттео Сальвини отложил министерские дела, сел в кабину бульдозера, чтобы поучаствовать в сносе вилл, принадлежащих мафии.

Восемь поместий в пригороде Рима были построены незаконно несколько десятков лет назад. Их владельцы - члены известного цыганского мафиозного клана "Казамоника". Преступная группировка по явилась в 70-х. Она орудует в столице и окрестностях, занимается торговлей наркотиками, вымогательством.