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Италия

Сальвини сносит виллы цыганской мафии

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Сальвини сносит виллы цыганской мафии

Сальвини сносит виллы цыганской мафии
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REUTERS/Alessandro Bianchi
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"Очищать от преступников район за районом, улицу за улицей, дом за домом", - такое обещание дал глава МВД Италии и лично приступил к его выполнению. В понедельник Маттео Сальвини отложил министерские дела, сел в кабину бульдозера, чтобы поучаствовать в сносе вилл, принадлежащих мафии.

Восемь поместий в пригороде Рима были построены незаконно несколько десятков лет назад. Их владельцы - члены известного цыганского мафиозного клана "Казамоника". Преступная группировка по явилась в 70-х. Она орудует в столице и окрестностях, занимается торговлей наркотиками, вымогательством.

Перед демонтажом виллы обыскали. В операции были задействованы почти 600 полицейских. В домах обнаружили многочисленные предметы искусства, драгоценности, роскошную мебель, а также туннели, ведущие к подземным укрытиям.