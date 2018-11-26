Азовское море - точка напряженности?

Несколько дней назад, отвечая на вопросы собкору Euronews в Брюсселе Андрею Бекетову, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что "никакой милитаризации Азовского моря со стороны России быть не может".

"Азовское море - это не часть Мирового океана, это внутренние воды двух стран - России и Украины. Никакой милитаризации Азовского моря со стороны России нет, не будет и быть не может. Да, присутствие береговой охраны там усилено после того, как завершилось строительство Керченского моста, что вполне естественно", - заявил высокопоставленный дипломат.