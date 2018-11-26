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Турция

В Стамбуле упал военный вертолёт

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В Стамбуле упал военный вертолёт

В Стамбуле упал военный вертолёт
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Четверо турецких военнослужащих погибли, один в тяжелом состоянии в больнице после крушения вертолета в одном из районов Стамбула.

По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, пилоты сделали все, чтобы отвести машину от скопления людей. Именно это помогло избежать большего количества жертв. никто из местных жителей не пострадал

Сообщается, что вертолет совершал учебный полет, зацепился винтом за крышу многоэтажного дома и рухнул. Причины крушения выясняются.