Флорист из Челябинска делает букеты из колбасок и раков

Флорист Ольга Кирсанова из Челябинска делает съедобные цветы из копченых колбасок, речных раков, сыра и других вкусностей.

Необычные подарки превратились из обычного хобби в прибыльный бизнес. Из-за количества заказов Кирсановой пришлось нанять двух ассистентов.

"Это необычно, это вкусно, это красиво. Это полезный букет", - объясняет она свой успех.

По ее словам, клиенты часто просят включить в букет речных раков. Копченые колбаски, сыр, лимон и острый перец тоже очень популярны.

Такой подарок необходимо съесть в течение 24 часов. Кирсанова покупает все продукты лично не раньше, чем за день до составления букета. Его цена составляет от 1000 до 5000 рублей.