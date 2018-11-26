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Брюссельское бюро

Суд ЕС отказал противникам "брексита"

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Суд ЕС отказал противникам "брексита"

Суд ЕС отказал противникам "брексита"
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Европейский трибунал отказался отменять итоги референдума по "брекситу".

13 британских граждан подали иск с требованием отменить решение ЕС о запуске переговоров по выходу Великобритании из блока.

Они заявили, что их не допустили к голосованию на референдуме в 2016 году, так как они проживали на территории ЕС более 15 лет


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