Инцидент в Керченском проливе: агрессия или провокация?

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Взгляды на инцидент в Керченском проливе у России и Украины разнятся. Так, Киев назвал его "российской агрессии" и обвинил Москву в захвате своих кораблей. Россия же видит в этом "спланированную и организованную провокацию" со стороны украинских властей. Обе страны потребовали экстренного созыва Совбеза ООН.

"Наверное, когда украинская сторона планировала эту провокацию – а то, что это было сделано с благоволения, прямого приказа высшего руководства, ни у кого сомнений не вызывает, – наверняка, они просчитывали дополнительные выгоды, которые хотят извлечь из этой ситуации. Прежде всего, расчёт был на то, что США и Европа, как всегда, безоглядно будут вставать на сторону провокаторов", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.