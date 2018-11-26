Между подиумом и канализацией: как рабочий из Перми стал модельером

Дизайнер и художник по костюмам дома — инженер водоснабжения и канализации на работе. Такую жизнь ведёт 38-летний пермяк Игорь Касев: дорожные работы приносят деньги, а вышивка стала хобби. Касев умело управляется и с отбойным молотком, и с иголкой:

«Приходишь домой и просто заставляешь себя сесть за любимое дело, а когда уже сел и начал творить — тогда уже забываешь про усталость и до поздней ночи, а бывает и до пяти утра сидишь, всё это расшиваешь и вышиваешь».

Коллеги инженера водоснабжения и канализации говорят, что с пониманием относятся к его увлечениям: «Кто-то пьёт, кто-то играет в карты, а он шьёт». В Перми Касева знают как профессионального дизайнера: его работы были представлены, в частности, на показах конкурса «Высокие сезоны».