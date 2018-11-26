"Караван мигрантов": штурм не удался

Власти Мексики намерены депортировать некоторых участников так называемого "каравана мигрантов", задержанных за попытку незаконного пересечения границы с США. Об этом говорится в официальном заявлении мексиканского МВД.

В воскресенье в районе города Тихуана около 500 нелегалов, включая женщин и детей, пытались попасть на американскую сторону. К тем, кому удалось перебраться через ограждения, пограничники США применили слезоточивый газ и резиновые пули.