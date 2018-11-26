Соглашение Великобритании с Евросоюзом об условиях брексита полностью отвечает интересам британского народа, а отказ членов парламента одобрить его вызовет хаос и неопределенность. С таким утверждением выступила премьер-министр Тереза Мэй перед членами парламента, которым предстоит принять решение относительно проекта соглашения через две недели:
Тереза Мэй: у этого соглашения о "брексите" нет альтернативы
Тереза Мэй: у этого соглашения о "брексите" нет альтернативы
«Я могу сказать с полной уверенностью, что лучшего варианта соглашения не существует. Палата общин должна сделать выбор: поддержать этот проект, выполнить волю народа, выраженную на референдуме, и начать создавать для наших людей более светлое будущее, перспективы и процветание или обнулить всё достигнутое, потому что никто не знает, что случится, если соглашение не будет одобрено».
Лидер оппозиции Джереми Корбин заявил о том, что условия сделки не соответствуют национальным интересам и у парламента нет другого выхода, кроме как голосовать против соглашения, не боясь обнулить итоги переговоров:
«Дело в том, господин спикер, что при этом правительстве мы опустились ниже нуля. Нет никакого сомнения в том, что с этим соглашением мы окажемся в худшем из миров. Без права голоса о новых правилах и без уверенности о будущем. Даже министры Терезы Мэй не способны единым фронтом выступить за это соглашение».
Голосование по проекту соглашения о выходе из ЕС состоится в Палате общин через две недели. В оставшееся время Тереза Мэй попытается убедить скептиков, что у предложенного варианта соглашения нет альтернативы.