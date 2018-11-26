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Керченский инцидент: версия ФСБ РФ

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Керченский инцидент: версия ФСБ РФ

Керченский инцидент: версия ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности России, в структуру которой входит пограничная служба, изложила свою версию морского инцидента, который произошел 25 ноября на подступах к Керченскому проливу со стороны Чёрного моря.

Согласно ФСБ, суда ВМС Украины получили информацию о закрытии района в территориальном море РФ на подходе к Керченскому проливу еще вечером 24 ноября. Согласно временным правилам, утверждённым капитаном керченского порта, заявка на проход пролива должна подаваться за 48 и 24 часа до планируемого прохода и вновь подтверждаться за 4 часа.

25 ноября в 05.35 утра группа из трёх украинских кораблей, вышедших из Одессы, уведомила российские власти о намерении пройти через пролив, настаивая на своём праве на свободный проход на основании российско-украинского договора от 2003 г. В 07.10 они пересекли линию морской границы Российской Федерации (утверждается, что воды в которые вошли корабли ВМСУ, принадлежали РФ и до 2014 г.) С этого момента они рассматривались пограничной службой РФ как нарушители границы.

В 07:20 мск российские сторожевые корабли "Дон" и "Изумруд" приняли меры по недопущению прохода кораблей ВМС Украины Керчь-Еникальским каналом, в ходе которых "Дон" навалился на борт украинского буксира "Яны Капу".

Через час после этого катера "Бердянск" и "Никополь", оставаясь в территориальном море России, расчехлили пушки и направили их в сторону российских кораблей. Затем украинские суда были заблокированы в районе якорной стоянки к югу от Керченского пролива.

В 18:30 они попытались уйти в открытое море. Российские пограничники потребовали от них остановиться и, не получив ответа, открыли предупредительную стрельбу. Три моряка на "Бердянске" получили ранения, после чего члены экипажа этого судна, а затем двух других, были задержаны, а сами суда – отбуксированы в Керчь.