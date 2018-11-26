Крупнейший американский автоконцерн General Motors объявил о предстоящих массовых увольнениях сотрудников. В рамках реструктуризации, как сказано в официальном сообщении, работу потеряют 15% сотрудников компании, в том числе каждый четвертый представитель руководящего состава. Это, как передаёт Reuters, до восьми тысяч человек.
GM готовит массовые сокращения. Всё дело в электромобилях и пошлинах
Сейчас воспроизводится:
GM готовит массовые сокращения. Всё дело в электромобилях и пошлинах
Гендиректор концерна Мэри Барра объяснила, что автопроизводитель вынужден адаптироваться под условия рынка. Больше ресурсов направят на развитие электромобилей и автопилотов. Свою роль сыграло и повышение пошлин.
По словам Барры, закроются два предприятия GM за пределами США. Ранее появлялись сообщения, что одно из них — завод в Канаде. Премьер Джастин Трюдо сообщил, что он уже говорил с Баррой и выразил ей своё глубокое разочарование.