Старая добрая... пробка

В начале "нулевых" у деревянной пробки появились пластиковые конкуренты, однако вскоре спрос на "пробковые пробки" восстановился.

Привычная деревянная пробка в винной бутылке - предмет далеко не банальный. Вот уже несколько столетий производители вина запечатывают свою продукцию с помощью цилиндра, изготовленного из коры пробкового дерева. Точнее, пробкового дуба . До обнаружения этого материала бутыли с вином закрывали тканью или глиняными крышками. Однако именно пробковое дерево, утверждают специалисты, идеально выполняет функцию хранения алкогольного напитка, так как пропускает в бутыль ровно столько воздуха, сколько нужно.

Стоит напомнить, что пробковый дуб растет только в нескольких странах и на средиземноморском побережье - главным образом, в Португалии, Испании, Франции, Италии, Марокко, Тунисе и Алжире.

Журналисты Euronews побывали в Каталонии, чтобы на месте разобраться в сложностях ухода за пробковыми рощами. Выяснилось, что под пристальным присмотром человека находится лишь четверть дубовых лесов, остальные зарастают сорняками, высыхают, часто горят и гибнут.

Пробковые дубы не терпят плохого соседства; деревья, кусты других видов отбирают у них воду, что сказывается на качестве коры - она становится хрупкой, ломкой и непригодной к использованию в производстве (пробковый дуб наращивает кору в течение 9-15 лет, затем ее счищают вручную, стараясь не повредить пласты).

Борьба стволов за воду - одно из следствий глобального потепления. Улучшить уход за рощами, считают эксперты, поможет изменение системы управления лесами: сегодня в Каталонии большинство лесов принадлежат группе частных инвесторов, их доли столь незначительны, что владельцы не видят смысла вкладывать усилия и средства в поддержание здоровья своих деревьев.