"Мицубиси" уволил Карлоса Гона

Карлос Гон, которого обвиняют в нарушении японского финансового законодательства, уволен с поста председателя совета директоров "Мицубиси". К такому решению пришло руководство автоконцерна по итогам заседания, прошедшего в понедельник.

Генеральный директор компании Осаму Масуко объяснил это тем, что Гон "утратил доверие и не может больше выполнять свои обязанности", иначе это "навредит репутации "Мицубиси".

На прошлой неделе известного кризисного менеджера сняли с должности главы "Ниссан" после того, как 19 ноября его арестовала полиция Токио. Карлоса Гона подозревают в фальсификации ежегодных финансовых отчётов в период с 2011 по 2015 годы с целью сокрытия собственных доходов.

Пока формально Гон сохраняет за собой пост председателя совета директоров "Рено". В связи со скандалом, французская компания начала внутреннюю проверку.