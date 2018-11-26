Массовая гибель чёрных дельфинов

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В Новой Зеландии погибли 145 черных дельфинов. Животные выбросились на берег острова Стьюарт. Местный житель обнаружил их в воскресенье во время прогулки по пляжу. Половина из них была мертва, остальных уже было невозможно спасти, в связи с чем сотрудники департамента охраны природы Новой Зеландии приняли решение их усыпить.

Между тем на острове Северный новозеландские экологи пытаются спасти карликовых косаток (фереза), которые также выбросились на берег. Восемь животных из десяти выжили и специалисты надеются выпустить их в океан во вторник. Департамент охраны природы призывает добровольцев помочь экологам: