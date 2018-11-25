Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости граница с Мексикой, где по одну сторону находятся тысячи американских военных, а по другую тысячи мигрантов, будет закрыта. В своем "твиттере" хозяин Белого дома написал:
Трамп грозит закрыть границу с Мексикой
Трамп грозит закрыть границу с Мексикой
"Мигрантов на южной границе не пустят в США до тех пор, пока их заявки не будут одобрены в индивидуальном порядке в суде. Мы примем только тех, кто въезжает в страну легально. В противном случае, будет применяться строгая политика "ловить и задерживать" и не выпускать мигрантов на территорию США. Все нелегалы останутся в Мексике." "Нет никаких шансов, что США, после десятилетий нарушений миграционных законов, будут мириться с этой затратной и опасной ситуацией".
Ранее МВД Мексики заявило, что в городах Тихуана и Мехикали в пограничном с США штате Нижняя Калифорния находятся около шести тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. США требуют от мексиканских властей остановить поток мигрантов из стран Центральной Америки, стремящихся попасть в США, и обвиняют Мехико в бездействии.