Трамп грозит закрыть границу с Мексикой

"Мигрантов на южной границе не пустят в США до тех пор, пока их заявки не будут одобрены в индивидуальном порядке в суде. Мы примем только тех, кто въезжает в страну легально. В противном случае, будет применяться строгая политика "ловить и задерживать" и не выпускать мигрантов на территорию США. Все нелегалы останутся в Мексике." "Нет никаких шансов, что США, после десятилетий нарушений миграционных законов, будут мириться с этой затратной и опасной ситуацией".