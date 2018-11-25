Боевики подверглись авиаударам после химатаки в Алеппо

Более 100 человек пострадали в сирийском Алеппо от химической атаки в субботу. По данным минобороны России, обстрел жилых кварталов вёлся боевиками из миномётов со стороны демилитаризованной зоны провинции Идлиб. Боеприпасы с отравляющими веществами – предположительно, хлором – разорвались на оживлённой городской улице. В больницы с химическими поражениями поступили десятки человек, среди них – восемь детей. Представители сирийской оппозиции отвергли обвинения в причастности к этой химической атаки.