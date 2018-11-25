Евросоюз согласился на "брексит"

На саммите Евросоюза одобрены Соглашение о выходе из него Великобритании и Политическая декларация о будущих двусторонних отношениях. Лидеры ЕС выразили сожаление в связи с сокращением своих рядов и одновременно — уважение воли граждан Соединённого королевства. Участники саммита решили не фотографироваться вместе и не праздновать его завершение шампанским.

«Мне грустно, потому что выход из ЕС Великобритании, а её не назовешь чем-то незначительным, вызывает не ликование, а глубокую печаль, - сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. - Мы сделали всё, чтобы этот развод был как можно более гладким, но гладких разводов не бывает... "

При этом Евросоюз не намерен начинать переговоры о британском членстве снова.

«Это сделка, лучшей которой быть не может, - продолжил Юнкер. - ЕС не изменит своей фундаментальной позиции по таким вопросам. Я думаю, что британский Парламент, будучи мудрым парламентом, ратифицирует эту сделку».

Лидеры остающихся 27 стран ЕС отдают себе отчет в том, что большинство членов Палаты общин, в том числе от правящей Консервативной партии, собираются сказать сделке «нет».

«Если бы я жил в Соединённом королевстве, я сказал бы «да», - отметил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. - По-моему, это весьма приемлемое для Великобритании соглашение. Оно ограничивает возможные последствия. «Брексит» сочетает пожелания разных людей, желающих покинуть ЕС».

Европейские руководители призывают учесть мнения и тех британцев, которые не хотят выходить из ЕС, а таких почти половина. Если весь процесс застопорится, то возможно, придется начать всё сначала.

«Всё может случиться, есть по меньшей мере четыре возможных сценария, - сказала президент Литвы Даля Грибаускайте. - Выбор предстоит сделать британской стороне. Это может быть возврат к народному голосованию, это могут быть новые выборы, это может быть просьба о повторных переговорах».