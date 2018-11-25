Финал Кубка Либертадорес отложен из-за нападения на гостей

Ответный финальный матч Кубка Либертадорес отложен после того, как на автобус с игроками "Боки Хуниорс" напали болельщики "Ривер Плейт".

Нападение произошло на подъезде к стадиону "Монументаль" в Буэнос-Айресе - домашней арене "Ривер Плейт".

Несколько игроков гостей получили ранения. Поэтому было принято решение перенести важное событие для всего аргентинского футбола на воскресенье. Что не могло не расстроить болельщиков обоих клубов.

"Это должен был быть грандиозный матч. Людям испортили праздник. Я очень огорчен. Я надеялся, что все может измениться, но этого не произошло", - говорит один из них.

"Печально то, что большинство болельщиков пришли насладиться игрой с семьями, детьми. А теперь из-за трех сотен неудачников, и это всегда одни и те же люди, пострадал футбол", - жалуется другой.

При этом гостевой сектор на стадионе официально закрыт. Такое правило после смертельного инцидента 5 лет назад было принято местными властями.

В финале аналога Лиги чемпионов в Южной Америке - Кубка Либертадорес - впервые встречаются самые крупные аргентинские клубы, оба представляющие столицу Буэнос-Айрес.

В первом финальном матче, проходившем на стадионе "Боки" –"Бомбонера" - победитель не был выявлен. Счет игры 2:2.