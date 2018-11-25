Финал Кубка Либертадорес откладывается на неопределенный срок

Ответный матч финала Кубка Либертадорес по футболу между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесён на неопределённый срок. Южноамериканская конфедерация футбола примет решение о новой дате по итогам встречи с президентами обоих клубов, которая назначена на вторник.

Игра должна была состояться в субботу на стадионе "Ривер Плейта" в Буэнос-Айресе. Но в момент когда футболисты "Бока Хуниорс" подъезжали к стадиону, их автобус был забросан различными предметами болельщиками "Ривер Плейта". В результате несколько футболистов, в том числе капитан "Боки Хуниорс" Пабло Перес, получили ранения. Матч был отменен, раздаются призывы засчитать "Ривер Плейту" техническое поражение.