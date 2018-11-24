Полиция применила слезоточивый газ во время разгона демонстрации "желтых жилетов" на Елисейских полях в Париже. В центре французской столицы собрались от пяти до восьми тысяч человек в знак протеста против роста цен на автомобильное топливо. Манифестанты пытались прорваться к Площади Согласия. Но стражи порядка их не пропустили.
Париж: баррикады, водометы и слезоточивый газ
Париж: баррикады, водометы и слезоточивый газ
По словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, среди митингующих были и ультраправые, цель которых спровоцировать насилие. Ответственность за возможные нападения на правительственные учреждения министр возложил на лидера Национального объединения Марин Ле Пен, которая призвала своих сторонников выйти на манифестацию.
Ранее на Елисейских полях демонстранты построили баррикады. Участники протеста разобрали металлические леса одной из строек, демонтировали чугунные ограждения деревьев, повалили грузовик. Для создания заграждений была использована и мебель с террас кафе. На фоне напряженной ситуации власти утверждают, что по сравнению с прошлой субботой, масштабы манифестаций сократились.