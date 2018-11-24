Полиция Лондона выработала новые тактики борьбы с кражей скутеров и мотоциклов.
В Лондоне научились бороться с мотоугонщиками
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В Лондоне научились бороться с мотоугонщиками
@ Copyright :Reuters/Andrew Yates
На выложенных самими правоохранительными органами записях погони, видно, что стражи порядка на машинах сбрасывают воров с мопедов или вынуждают упасть.
В Скотланд-Ярде пояснили, что максимальная скорость при погоне не учитывается.
Новая тактика - следствие участившихся случаев кражи скутеров в британской столице. При этом воры пользовались тем, что полицейские не применяли силу и не подвергали опасности угонщиков без защитных шлемов.
Теперь же полицейские оценивают опасность погони в каждом конкретном случае.
В арсенале лондонской полиции и другие методы борьбы с мотоворами, включающие устройства для автоматического сдувания шин и экспертизы ДНК