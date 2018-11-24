В Лондоне научились бороться с мотоугонщиками

Полиция Лондона выработала новые тактики борьбы с кражей скутеров и мотоциклов.

На выложенных самими правоохранительными органами записях погони, видно, что стражи порядка на машинах сбрасывают воров с мопедов или вынуждают упасть.

В Скотланд-Ярде пояснили, что максимальная скорость при погоне не учитывается.

Новая тактика - следствие участившихся случаев кражи скутеров в британской столице. При этом воры пользовались тем, что полицейские не применяли силу и не подвергали опасности угонщиков без защитных шлемов.

Теперь же полицейские оценивают опасность погони в каждом конкретном случае.

В арсенале лондонской полиции и другие методы борьбы с мотоворами, включающие устройства для автоматического сдувания шин и экспертизы ДНК