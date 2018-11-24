Вручена альтернативная Нобелевская премия

В Стокгольме прошла церемония вручения Премии "За правильный образ жизни", которая также известна как альтернативная Нобелевская премия.

Призовой фонд в размере 3 млн шведских крон, что эквивалентно 290 тысячам евро, разделили в этом году 7 человек за достижения в области борьбы с коррупцией, злоупотреблением властью и загрязнением окружающей среды в своих странах. Среди лауреатов представители Гватемалы, Колумбии, Австралии, Буркина Фасо и Саудовской Аравии.

Последнюю представляли три активиста, которые не смогли присутствовать на вручении премии, так как в данный момент отбывают тюремный срок у себя на родине.

Абдулла аль-Хамид, Мохаммад Фахад аль-Кахтани и Валид Абу аль-Хаир - известные в Саудовской Аравии защитники прав человека.

Они состоят в одной из немногочисленных в стране правозащитных организаций – "Саудовской Ассоциации гражданских и политических прав".

Активисты выступали за всеобщее соблюдение прав человека, создание конституционной монархии и равенство женщин в саудовском обществе.

Но их призывы так и не было услышаны - активистов приговорили к срокам от 10 до 15 лет тюрьмы.