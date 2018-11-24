Скандал вокруг Бэнкси: работы художника арестованы в Брюсселе

Работы Бэнкси арестованы в Брюсселе. И это не часть представления англичанина.

Выставка стрит-арт художника, проходившая в культурном центре "Строкар" в бельгийской столице внезапно прекратила работу после того, как судебные приставы изъяли всю коллекцию.

58 работ общей стоимостью в 15 млн евро были арестованы по причине того, что организаторы не имели разрешения на показ работ художника.

По словам адвоката выставочного центра, в начале недели поступил судебный запрос от британской компании, которая оспорила права на экспозицию.

Команда Бэнкси заявила на своем сайте, что проходящая в Брюсселе выставка его работ, как и многие другие организована без согласия артиста.

В своем заявлении команда английского художника перечислила список городов, работы в которых выставлялись без разрешения самого Бэнкси. Это, в частности, Брюссель, Антверпен, Милан, Тель-Авив, Стамбул, Москва, Берлин, Майами.

Вокруг имени Бэнкси всегда витает ореол таинственности. Его имя и внешность до сих пор неизвестны публике. По одной из версий, Бэнкси — это Роберт Дель Ная, фронтмен группы Massive Attack.